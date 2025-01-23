Американският президент Доналд Тръмп включи йеменските бунтовници хути в списъка на чуждестранните терористични организации, съобщи Белият дом.

В заповедта пише, че "хутите са предприели многобройни атаки срещу американски военни кораби и търговски съдове на партньорски нации в Червено море."

Този ход ще наложи по-строги икономически санкции на свързаната с Иран групировка.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Решението ще влезе в сила след около 45 дни.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK