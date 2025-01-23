Американският президент Доналд Тръмп включи йеменските бунтовници хути в списъка на чуждестранните терористични организации, съобщи Белият дом.
В заповедта пише, че "хутите са предприели многобройни атаки срещу американски военни кораби и търговски съдове на партньорски нации в Червено море."
Този ход ще наложи по-строги икономически санкции на свързаната с Иран групировка.
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Решението ще влезе в сила след около 45 дни.
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