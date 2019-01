Американският президент Доналд Тръмп предупреди Турция за икономическа катастрофа, ако атакуват кюрдите след изтеглянето на американските войски от Сирия. Наред с това той призова кюрдите "да не предизвикват" Анкара, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Започваме отдавна закъснялото изтегляне от Сирия, като същевременно бием здравата и от много страни малкото останало от халифата на групировката "Ислямска държава". Ще атакуваме отново от налична наблизо база, ако тя се възстанови. Ще унищожим икономически Турция, ако атакува кюрдите. Трябва да се създаде зона за сигурност от 20 мили, написа в „Туитър” Тръмп.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone....

„Също така обаче не искаме кюрдите да провокират Турция. Русия, Иран и Сирия бяха най-облагодетелствани от дългосрочната американска политика за унищожаване на ИД в Сирия - естествени врагове. Ние също имаме полза, но сега е време да върнем войските си у дома. Край на безкрайните войни!", добави той в друг пост в „Туитър”.

....Likewise, do not want the Kurds to provoke Turkey. Russia, Iran and Syria have been the biggest beneficiaries of the long term U.S. policy of destroying ISIS in Syria - natural enemies. We also benefit but it is now time to bring our troops back home. Stop the ENDLESS WARS!