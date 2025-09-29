Американският президент Доналд Тръмп посрещна израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом.

Очаква се Вашингтон да предложи план за край на войната в Ивицата Газа.

След срещата между двамата лидери е насрочена пресконференция.

В своята социална мрежа, Тръмп обещава „нещо специално и безпрецедентно“ за преговорите в Близкия изток.

Снимка: Reuters

По-рано американският президент определи разговорите с общността от региона като много продуктивни.

Американски медии също съобщават, че Израел е близо до съгласие с плана на Тръмп.

