Американският президент Доналд Тръмп посрещна израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом.
Очаква се Вашингтон да предложи план за край на войната в Ивицата Газа.
След срещата между двамата лидери е насрочена пресконференция.
В своята социална мрежа, Тръмп обещава „нещо специално и безпрецедентно“ за преговорите в Близкия изток.
По-рано американският президент определи разговорите с общността от региона като много продуктивни.
Американски медии също съобщават, че Израел е близо до съгласие с плана на Тръмп.
