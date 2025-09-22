В Русия през следващите 10 години трябва да бъдат произведени и изстреляни около 300 космически ракети, заяви генералният директор на държавната корпорация "Роскосмос" Дмитрий Баканов, цитиран от ТАСС.

По време на пленарна сесия на форум, посветен на микроелектрониката, той заяви, че националният проект „Развитие на космическата дейност на Руската федерация“ включва в себе си осем федерални проекта, в които по години са определени ключовите показатели за изпълнение.

"Трябва да можем да произведем 1000 космически кораба в рамките на 10 години. Средно един космически кораб се състои от 2000 електронни компонента. Трябва да можем да произведем и изстреляме 300 ракети в рамките на 10 години, което се равнява на 20-30 ракети годишно“, заяви ръководителят на държавната корпорация.

