Девет души бяха ранени при мощна експлозия в магазин в австрийското планинско село Санкт Йодок ам Бренер в Тирол, предават ДПА и Асошиейтед прес.

An explosion in the Austrian mountain village of St. Jodok am Brenner has caused several casualities... https://t.co/qZjdM0w1F5 #EU #EUpol pic.twitter.com/bdOTpflgCm