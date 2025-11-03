Десетки жертви на опустошителен трус от 6,3 по Рихтер в Афганистан (СНИМКИ и ВИДЕО)

Най-малко 20 души са загинали при силно земетресение д магнитуд 6,3 в Афганистан, съобщават местните власти, цитирани от световните агенции.

Стотици хора са ранени и се очаква броят на жертвите да се увеличи в хода на продължаващите спасителни акции.

Според здравното министерство на талибаните над 530 души са пострадалите, установени до момента.

Земетресението е регистрирано в 20:28 ч. по Гринуич (22:28 ч. българско време) в Холм, близо до град Мазари Шариф в провинция Балх.

По данни на Геоложката служба на САЩ трусът е бил с дълбочина 28 км. Усетен е и в съседен Таджикистан.

Много от жителите на Мазари Шариф са излезли по улиците, когато са усетили земетресението, тъй като са се страхували, че къщите им ще се срутят.

Земетресението доведе до прекъсване на електрозахранването в цялата страна, включително в столицата Кабул, след като бяха повредени електропроводи от Узбекистан и Таджикистан – основни доставчици на електроенергия за Афганистан.

На кадри, публикувани в социалната мрежа в X, се виждат отломки, разпръснати по земята, в Синята джамия в Мазари Шариф, почитана от шиитските мюсюлмани.

6.3-magnitude earthquake happened in northern Afghanistan, struck Balkh, Samangan, Sar-e Pul, Kunduz & Baghlan provinces — night of Nov. 3



Approximately 30 people killed, 400 injured & significant damage to infrastructure — preliminary reports pic.twitter.com/EK8kqWfmwR — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 3, 2025

Смята се, че построената през 15 в. джамия е гробница на първия шиитски имам, зет и братовчед на пророка Мохамед. Сега това е място, където поклонници се събират, за да се молят и да празнуват религиозни събития.

Земетресението от 6,3 по Рихтер на 2 ноември идва след труса с магнитуд 6, който разтърси планинския източен регион на Афганистан в края на август, които взе много жертви.

Това земетресение беше особено смъртоносно, тъй като селските къщи в региона обикновено са построени от кал и дърво и местните жители бяха хванати в капан.

Афганистан е силно застрашен от земетресения поради местоположението си върху редица разломни линии, където се срещат Индийската и Евразийската тектонични плочи.

Сградите обаче не са устойчиви на силни трусове и това води до висок брой жертви, лошата инфраструктура пък възпрепятства и спасителните акции.

