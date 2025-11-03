Най-малко 20 души са загинали при силно земетресение д магнитуд 6,3 в Афганистан,  съобщават местните власти, цитирани от световните агенции.

Стотици хора са ранени и се очаква броят на жертвите да се увеличи в хода на продължаващите спасителни акции.

Според здравното министерство на талибаните над 530 души са пострадалите, установени до момента.

Земетресението е регистрирано в 20:28 ч. по Гринуич (22:28 ч. българско време) в Холм, близо до град Мазари Шариф в провинция Балх. 

2 / 10
Десетки жертви на опустошителен трус от 6,3 по Рихтер в Афганистан (СНИМКИ и ВИДЕО)
Прекъснато е електрозахранването в цялата страна, включително и в столицата Кабул
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
7 снимки
Земетресение в Афганистан
Снимка: Reuters

По данни на Геоложката служба на САЩ трусът е бил с дълбочина 28 км. Усетен е и в съседен Таджикистан.

Много от жителите на Мазари Шариф са излезли по улиците, когато са усетили земетресението, тъй като са се страхували, че къщите им ще се срутят.

Земетресението доведе до прекъсване на електрозахранването в цялата страна, включително в столицата Кабул, след като бяха повредени електропроводи от Узбекистан и Таджикистан – основни доставчици на електроенергия за Афганистан.

76 души загинаха в тежка катастрофа в Афганистан

На кадри, публикувани в социалната мрежа в X, се виждат отломки, разпръснати по земята, в Синята джамия в Мазари Шариф, почитана от шиитските мюсюлмани.

Смята се, че построената през 15 в. джамия е гробница на първия шиитски имам, зет и братовчед на пророка Мохамед. Сега това е място, където поклонници се събират, за да се молят и да празнуват религиозни събития.

Земетресението от 6,3 по Рихтер на 2 ноември идва след труса с магнитуд 6, който разтърси планинския източен регион на Афганистан в края на август, които взе много жертви.

Ново силно земетресение в Афганистан

Това земетресение беше особено смъртоносно, тъй като селските къщи в региона обикновено са построени от кал и дърво и местните жители бяха хванати в капан.

Афганистан е силно застрашен от земетресения поради местоположението си върху редица разломни линии, където се срещат Индийската и Евразийската тектонични плочи.

Ново силно земетресение в Афганистан

Сградите обаче не са устойчиви на силни трусове и това води до висок брой жертви, лошата инфраструктура пък възпрепятства и спасителните акции.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK