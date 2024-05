Десет души загубиха живота си, а 39 бяха ранени във верижна катастрофа на главна магистрала в Южна Турция. Тежкият инцидент е станал в неделя, когато междуградски автобус се е сблъскал с три други превозни средства, съобщи гръцкото издание „Катимерини“.

Автобусът, пътуващ за Истанбул от Диарбекир, се е ударил в камион и две други превозни средства в района на Тарсус близо до средиземноморския град Мерсин, съобщи министърът на вътрешните работи Али Ерликая.

Според „Асошиейтед прес“ автобусът е навлязъл в насрещното платно при силен дъжд и се е блъснал в два автомобила. По-късно камион се е врязал и в трите превозни средства.

Ужасяващият инцидент е станал на магистралата Тарсус-Адана-Газиантеп. На мястото на произшествието са изпратени екипи на полицията, жандармерията, медицинските служби и пожарната.

At least 10 people die, 30 others injured in traffic accident on highway in Türkiye's southern Mersin province – governor pic.twitter.com/O7LQbFAS1F