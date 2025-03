Десетки работници бяха открити живи в метални контейнери, след като ги засипа лавина в Северна Индия, съобщи Би Би Си.

В петък – 28 февруари, 54 души на строителна площадка за разширяване на магистрала бяха затрупани от лавина в индийския щат Утаракханд, който граничи с Тибет.

8 души загинаха, а 46 успяха да се спасят благодарение на достатъчно кислород в контейнерите, които първоначално ги предпазиха от ударната вълна на лавината.

Спасителната операция продължи над 60 часа при минусови температури и приключи в неделя вечерта.

46 Rescued, 8 Dead as Chamoli Rescue Operation Concludes



A three-day rescue operation led by the Indo-Tibetan Border Police (ITBP), with support from the Indian Army and NDRF, has successfully concluded in Mana, #Chamoli. The operation resulted in the rescue of 46 survivors,… pic.twitter.com/WmQqLuwnNt