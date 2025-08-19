Депутат от Социалдемократическата партия на Финландия почина в сградата на парламента в Хелзинки на 30-годишна възраст, съобщи финландската компания за обществени медии Yle.

Според полицията Еемели Пелтонен е издъхнал около 11 ч. местно време. Спешното обаждане е постъпило в 11:06 ч. На място са били изпратени множество полицейски патрули и екипи за спешна медицинска помощ.

Таблоидът Iltalehti съобщи, че депутат се е самоубил в сградата на парламента. Директорът по сигурността на законодателния орган заяви пред Yle, че не оспорва информацията.

Финландският министър-председател Петтери Орпо потвърди смъртта на депутата Еемели Пелтонен, като нарече новината „наистина шокираща“.

„Един от нашите колеги е починал в парламентарните помещения. Това е много тъжна новина. Изпращаме сила на семейството, близките и колегите. Това засяга дълбоко всички ни“, каза Орпо.

„Смъртта на Емели Пелтонен дълбоко шокира мен и всички нас. Той беше много обичан член на нашата общност и ще ни липсва дълбоко. Един млад живот приключи твърде рано. Изразяваме съчувствие на опечаленото семейство и им пожелаваме сили в скръбта им“, заяви председателят на ПГ на Социалдемократическата партия Тити Тупурайнен.

Властите разследват причините за смъртта, но засега не се предполага престъпление.

Пелтонен има магистърска степен по политически науки и е бил член на административната и правната комисии на парламента. Той беше и председател на Общинския съвет на Ярвенпяа.

В началото на юни Пелтонен сподели във Фейсбук, че има здравословни проблеми, включително заболяване на бъбреците. Той отсъстваше от парламентарната работа през последните седмици на пролетната сесия и през лятото беше в отпуск по болест.

„Оказа се, че по време на лечението съм се заразил с бактерия. За да се преборим с бактерията, в Меилахде започнах интравенозно лечение с антибиотици, което отнема време. В същото време продължава лечението на бъбречните ми проблеми. Вече съм изписан от болницата, но поради ситуацията съм в отпуск по болест през лятото и сега се концентрирам изцяло върху възстановяването си“, написа той.

