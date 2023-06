Четири деца на около 3 години и един възрастен са ранени при нападение с нож във френския град Анеси. Две от децата и възрастният са с опасност за живота, а другите две са леко ранени, съобщиха от полицията.

Нападателят е арестуван, а властите разследват случая. Полицията съобщи, че той е сирийски гражданин с легален статут на бежанец във Франция.

„Деца и един възрастен са между живота и смъртта. Нацията е в шок“, написа президентът Еманюел Макрон в Туитър. Той нарече нападението „акт на абсолютно малодушие“.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.