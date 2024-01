Проливни дъждове, наводнения и бури парализираха Централна и Северна Европа. Части на Франция са под вода. Спасителни екипи евакуират жителите на най-засегнатите населени места.

В рамките на часове се очакваше да паднат още 20-40 милиметра дъжд, а червена тревога показваше, че река Аа е почти излязла от бреговете си. Засега в региона не е планирана мащабна евакуация.

VIDEO: Storm Henk hits Britain, causing floods.



Storm Henk has lashed parts of southern Britain with strong winds and heavy rains, causing flooding in the Southwell area in Nottinghamshire. The Met Office has issued a severe yellow warning for rain and wind in Southern England…