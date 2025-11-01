Дългогодишен спор между семействата Каргакис и Фрагиадакис за пасища на южния остров Крит ескалира в смъртоносна атака срещу село Воризия, близо до столицата на острова Ираклион.

Двама души загинаха, а над 10 други бяха ранени в петък. Властите се опасяват, че враждата може да продължи, пише гръцкият в. „Катимерини“.

Съобщава се, че един от загиналите е член на семейство Каргакис, докато жена е починала от предполагаем сърдечен удар. По-рано бе съобщено за три жертви.

Местните власти потвърдиха, че няколко членове на семейство Фрагиадакис вече са известни на полицията, като бащата и синовете в момента са в затвора.

В района се провежда мащабна полицейска операция.

Началникът на гръцката полиция Димитрис Малиос пътува до Крит заедно с Фотис Дуитсис, началник на отдела за криминални разследвания на полицията. Специализиран екип от 10 души от отдела, наричан „гръцкото ФБР“, също ще се присъедини към операцията.

Снимка: Социалната мрежа Х

Очаква се допълнителни части от звеното за борба с тероризма да пристигнат от Атина в събота и ще останат разположени в селото.

Предишния ден е имало бомбена атака срещу сграда в строеж. Свидетели твърдят, че неизвестни нападатели са пътували до Вориция и са открили безразборен огън, очевидно в акт на отмъщение.

Властите съобщават, че са били изстреляни хиляди куршуми.

Съобщава се, че нападателите са били въоръжени с автомати „Калашников“, а стрелба е могла да се чуе в околността дълго след първоначалното нападение.

Напрежението остава високо в болница „Венизелео“ в Ираклион, където десетки роднини и селяни са се събрали отвън, очаквайки информация за загиналите и ранените.

Полицията е отцепила болницата и е разположила екипи за борба с безредиците, за да предотврати по-нататъшни инциденти.

Местните доклади сочат, че почти всички налични екипи за спешна медицинска помощ са мобилизирани, въпреки че властите все още не са разчистили пътя към селото, за да евакуират допълнителни жертви.

