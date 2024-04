Студент от американски колеж спаси живота на десетки студенти, като спря неуправляем автобус, спукал гума, съобщи Си Ен Ен.

Инцидентът е станал в южната част на американския щат Мисисипи.

56 студенти са пътували с автобус за събитие в Ню Орлиънс, щата Луизиана. Внезапно гумата на автобуса се спукала и в резултат шофьорът изгубил контрол над возилото.

Управляващата жена направила всичко възможно да държи волана изправен, за да избегне инцидент. Автобусът обаче се наклонил на една страна, а след това отново се приземил на всички колела. От удара предното стъкло се е счупило и водачката изхвърчала на пътното платно.

Автобусът продължил безконтролно да се движи и тогава един от студентите поел управлението.

A charter bus driver is being hailed as a hero.” In the aftermath of the bus crash on Interstate 10 in Mississippi. https://t.co/7lnTCrU6M8 #General