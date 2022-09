Тинейджър спаси най-добрия си приятел след ухапване от акула в Западна Австралия. 17-годишният Конър Шърли е носил през скалите в продължение на 2 км. Люк Паскоу и му оказва първа помощ, като успява да спре кървенето му, съобщи „Гардиън“.

След това пострадалото момче е откарано в болница, където се възстановява от три разкъсвания на краката.

(Aus): Luke Pascoe was bitten by a great white shark this past Monday. Luckily, his best friend Conner Shirley jumped into action.



"Conner was the one that helped me up onto the rock and he piggybacked me 2km along the rocks back to the car and drove me to hospital," Luke said. pic.twitter.com/eckU8OR0E4