Броят на заразените с коронавирус в Испания скочи до 102,136 души, а 864 са починалите от болестта в страната за последните 24 часа.

Жертвите на COVID-19 в САЩ вече са над 4000 души по информация на университета „Джон Хопкинс“.

Иран също надхвърли 3000 смъртни случая, регистрирайки 138 нови починали от болестта.

Властите в Туркменистан са забранили употребата на думата „коронавирус“ и я изключиха от ежедневния речник, за да скрият информация за пандемията, съобщават от „Репортери без граница“. По данни на правозащитната организация, на всички средства за масова информация в страната им е забранено да ползват думата в свои публикации. „Коронавирус“ е изхвърлен от официалните брошури, които Министерството на здравеопазването на Туркменистан разпространява в учебните заведения, болниците и различни ведомства. Граждани, които се движат по улиците с маски и говорят за пандемията от коронавирус по света, рискуват да бъдат арестувани. Туркменистан не е обявил нито един заразен с коронавирус. „Репортери без граница“ поставиха страната на последно място в годишната си класация за свобода на словото.

Междувременно организацията създаде специално приложение „Тракер 19“, за да проследи как пандемията се отразява на журналистиката по света и да регистрира случаите на цензура.

Турция ще вземе допълнителни мерки, ако броят на заразените с COVID-19 в страната продължи да се покачва и гражданите не спазват „доброволната карантина“, заяви президентът на югоизточната ни съседка Реджеп Ердоган, който досега се въздържаше от обявяването на извънредно положение най-вече по икономически причини. Тази сряда Турция изпрати доставки с медицински маски за Испания и Италия.

Снимка: БГНЕС / EPA

Великобритания си поставя за цел да тества 25 000 души за коронавирус дневно до средата на април, заяви министърът на жилищното строителство Робърт Дженрик пред „Скай Нюз“. В момента страната има капацитет за извършването на 12 750 изследвания на ден.

Катар обяви, че ще бъдат изплащани пълните заплати на работниците, намиращи се под карантина. Министърът на труда и социалната политика заяви на работодателите, че са длъжни да изпълняват правителствените нареждания и обяви, че е открита специална телефонна линия, за да могат работниците да подават оплаквания, ако правата им са нарушени.

Президентът на Русия Владимир Путин ще участва в правителствените заседания чрез видеоконферентна връзка, след като бе разкрито, че е имал контакт с лекар, заразен с коронавирус.

Крадци в Нова Зеландия са откраднали палатка, разположена в двора на болница в Оукланд, за да се извършват тестове за коронавирус. Във видео, разпространено по медиите, полицията призовава извършителите да върнат палатката и незабавно да се тестват за COVID-19.

A tent like this has been stolen from a COVID-19 testing site in East Auckland. Whoever stole it is a low life. If you know anything about its whereabouts please contact the police. pic.twitter.com/voC63BveUJ