Трима от четиримата застреляни в дома им в Чикаго, докато вечеряли, са българи, потвърдиха от МВнР, след като корепондентът на bTV в САЩ съобщи за трагедията. Пета жертва се бори за живота си в болница.

Инцидентът станал в събота около 5 ч. следобед в апартамента на семейството на улица „Уест Ървинг Парк” в Чикаго. Властите продължават да събират информация за това, което се е случило.

Според полицията в Чикаго убиецът е 67-годишен мъж, строителен работник, който познавал жертвите. Той живеел в същия комплекс с апартаменти от 15 години. В събота вечерта той излязъл от своя апартамент и отишъл до жилището на съседите си българи.

„Когато той влязъл в апартамента на съседите си, четиримата души вечеряли. Все още не знаем защо, но мъжът започнал да стреля и убил четиримата.”, каза пред медиите зам. шефът на полицията Антъни Рико.

Мъжът обаче не спрял със стрелбата.

„Той отишъл на третия етаж и влязъл в спор с друга жена, която също живеела в сградата и стрелял по нея.”, каза още Рико.

Жертвите са две жени и двама мъже над 40 години. Друга жена е в критично състояние в местна болница. Според информацията, с която разполагаме, четирите жертви са българи.

Властите са открили оръжието на престъплението – личният пистолет на предполагаемия извършител. Той е арестуван.

Според тях той е имал проблеми с контрола върху гнева си и преди е влизал в пререкание със съседите си.

„Знаем, че са имали предишни инциденти, които не са били докладвани на полицията, които включват вдигане на шум, размяна на лоши погледи и дори сблъскване един с друг. Знаем, че жертвите и убиецът са имали минало. Знам, че те са били на прицел, не е случайно.”

