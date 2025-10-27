Четирима мъже с българско гражданство ще бъдат съдени от сряда, 29 октомври, от Наказателния съд в Париж по делото за „червените ръце“, нарисувани през май 2024 г. върху Мемориала на Холокоста.

Този случай е част от поредица опити за дестабилизация, целящи да „сеят смут” и „да създадат разединение” сред френското население, заяви през септември прокурорът на Париж Лоре Беку.

Тя цитира общо девет случая, свързани с чужда намеса, сред които: сините звезди на Давид, нарисувани в региона на Париж през октомври 2023 г.; ковчезите, поставени в подножието на Айфеловата кула, покрити с френското знаме и с надпис „френски войници от Украйна“ през юни 2024 г.; и по-скоро, през септември, свинските глави, оставени пред няколко джамии в Ил-де-Франс.

За графитите с червени ръце трима души са в предварително задържане от екстрадицията им от Хърватия и България, а четвъртият, „избягал, е обект на арест и може да бъде съден в негово отсъствие“, уточни прокуратурата през юли.

Трима обвиняеми трябва да отговарят за увреждане на имущество в група и поради предполагаема принадлежност към раса, етнос или религия, както и за престъпна асоциация. Четвъртият човек, заподозрян в резервирането на настаняване и транспорт за основните извършители, е преследван за съучастие в утежнено увреждане на имущество и за престъпна асоциация.

В края на тридневния процес всички те могат да получат седем години затвор и глоба от 75 000 евро, предаде АФП.

През нощта на 13 срещу 14 май 2024 г. на Стената на праведните в Мемориала на Холокоста бяха нарисувани 35 графити, изобразяващи червени ръце – символ, който може да се свърже с линчуването на израелски войници в Рамала, Западния бряг, през 2000 г.

Десетки подобни графити бяха открити по стените в 4 и 5 район на столицата. Охрана от Мемориала на Холокоста „забелязал двама души“, които „поставяли шаблони и избягали при пристигането му“, съобщи прокуратурата.

Заподозрените са били идентифицирани благодарение на анализа на записите от видеонаблюдението, телефонните им линии, резервациите за полети и хотел. Трима от тях са взели автобус за Брюксел на 14 май, веднага след инцидента, а след това полет за София.

„Моят клиент е бил просто последовател, той е бил само допълнение и изобщо не е знаел за мястото. За него това е било просто вандализъм без последствия“, каза през лятото пред Камил Ди Тела, която защитава един от заподозрените.

„За съжаление, разследването не позволи да бъде обвинен основният заподозрян, който все още е в неизвестност и чието отсъствие е истински проблем“, коментира Мартин Вет, друг адвокат на защитата.

По време на съдебното разследване се очерта „хипотезата, че това действие може да съответства на действие за дестабилизиране на Франция, организирано от руските разузнавателни служби“, прецени прокуратурата.

Това действие е част от „по-широка стратегия, целяща разпространението на фалшива информация, както и разделянето на френското обществено мнение или подклаждане на вътрешни напрежения чрез използване на прокси сървъри, т.е. лица, които не работят за тези служби, но са наети от тях за конкретни задачи чрез посредници, особено в съседните на Русия страни“, добави той.

Службата Viginum, отговаряща за борбата срещу чуждестранни цифрови намеси, е наблюдавала „инструментализиране“ на този случай в X „от лица, свързани с Русия“.

Тази операция е била „ръководена от руската влиятелна организация RRN чрез мрежа от няколко хиляди неавтентични акаунти в Х и чрез фалшиви френски медии, създадени от RRN, наречени Artichoc“, според прокуратурата.

