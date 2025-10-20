Все повече изследвания показват, че четиридневната работна седмица води до по-висока мотивация и продуктивност на служителите, но същевременно създава неочаквани предизвикателства за семейния живот и грижите за децата – особено по отношение на времето, прекарано с тях.

Обширно изследване на Университета „Уебстър“ и Виенския технологичен университет сред 500 работещи във Виена разкрива, че съкратената работна седмица може да доведе до сериозни затруднения в семейния баланс.

Проектът Four-is-More установява, че макар служителите да са по-доволни от работата си, удължените дневни смени при четиридневния модел парадоксално намаляват времето, прекарано със семейството.

„Заради по-дългите работни дни бащите имат по-малко време за децата си“, обяснява една от авторките на проучването, Яна Микац. Така, макар да печелят допълнителен почивен ден, те стават по-недостъпни в дните, когато работят. Това допълнително натоварва майките, които поемат повече грижи за децата, а при самотните родители натискът става почти непоносим.

Австрийските резултати съвпадат с глобални проучвания, според които четиридневната работна седмица подобрява продуктивността и психичното здраве, но създава сложни семейни последици.

Изследвания в шест държави сред близо 3000 служители, работещи по 32 часа седмично, показват, че 93% от тях усещат по-добър баланс между работа и личен живот, също така по-рядко стигат до прегаряне.

Тези резултати обаче не се наблюдават при хората, работещи 40 часа през 4-дневна работна седмица.

Проучване, публикувано в Nature Human Behaviour през юли 2025 г., сочи, че след шест месеца на четиридневен режим, 67% от работещите стигат по-рядко до бърнаут и 41% усещат подобрение в психичното си здраве. Експертите обаче подчертават, че успехът зависи от това дали часовете действително са намалени, или само пренаредени.

Удължените работни дни в компресираните графици се разминават с часовете, които децата прекарват в училища и градини, което поставя родителите пред труден избор. Данните показват, че 75% от работещите майки са напуснали работа заради липса на гъвкавост и растящи разходи за детегледачки.

„Основният проблем засяга жените в майчинство или тези, които работят на непълно време“, казва изследователката Микац. По думите ѝ този модел може неволно да засили традиционните полови роли, като майките поемат повече отговорности по време на дългите работни дни на бащите.

Австрийските учени заключават, че равенството в семействата може да се постигне най-добре чрез реално съкращаване на работното време. Според тях истинската четиридневна седмица – с по-малко общи часове, а не само със събрани в четири дни смени – е най-балансираният модел между професионалния и личния живот.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK