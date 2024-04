Торнадо връхлетя град Гуанджоу в Южен Китай, като уби петима души и рани 33-ма. Това съобщи държавната информационна агенция Синхуа, цитирана от Ройтерс.

Торнадото е ударило квартал Байюн в събота следобед, се казва в съобщението. Стихията е повредила 141 сгради, но нито една от тях не е рухнала.

Торнадото е възникнало по време на силна буря с дъжд и градушка. То е вдигнало във въздуха отломки над Гуанджоу, голям град и индустриален център близо до Хонконг.

Властите съобщиха, че интензивността на торнадото е била трето ниво, което е с две степени по-ниско от най-високото ниво от пет.

Видеоклипове, публикувани онлайн, показват тъмното небе в средата на деня и летящите във въздуха отломки.

В района са изпратени спасители от градските служби за управление на извънредни ситуации, метеорологични, противопожарни, водоснабдителни и здравни служби, както и местни жители. Издирвателните и спасителните работи там са приключили.

Предупреждения за торнадо, гръмотевични бури, градушки и дъжд бяха издадени и за други части на Гуанджоу, като се появиха информации и за второ торнадо, ударило друг район на града малко по-късно.

