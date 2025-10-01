Част от висока жилищна сграда в Ню Йорк се срути днес. Засега няма информация за ранени, предаде Асошиейтед прес.

Пожарникарите са реагирали на сигнал за експлозия на газ, която е срутила инсинераторна шахта в 20-етажната сграда в Бронкс. В нея са се помещавали общински жилища.

Снимка: Ройтерс

Видео от мястото на инцидента показва висока сграда, чийто ъгъл се е срутил от партерния етаж до покрива.

Видеоклипове, заснети от жители наблизо, показват облак прах, който се издига над блока малко след срутването, което е станало тази сутрин.

Снимка: Ройтерс

Кметът Ерик Адамс заяви, че е бил информиран за извънредната ситуация и че властите все още правят пълна оценка на щетите. Той призова районът да се избягва.

Снимка: Ройтерс

Шахтите на инсинераторите в сградите в Ню Йорк някога са се използвали за изхвърляне на боклук, който след това се е изгарял на място. Но те са били до голяма степен заменени с колектори за боклук, които могат да използват същите шахти.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK