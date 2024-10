От израелските сили за отбрана съобщават още, че терористът журналист Исмаил Фарид Мохамед Абу Омар е бил ударен и ранен преди няколко месеца в Газа. Според тях документите още веднъж потвърждават участието му в терористични дейности.

„Тези документи служат като доказателство за интегрирането на терористи от „Хамас“ в катарската медийна мрежа „Ал Джазира“, допълват от ЦАХАЛ и отбелязват, че медията е опитала да се разграничи от терористичните дейности на Омар.

EXPOSED: 6 Al Jazeera journalists have been exposed as Hamas and Islamic Jihad terrorists.



The IDF has disclosed intelligence information and numerous documents found in Gaza confirming military affiliation of six Al Jazeera journalists in Gaza with Hamas and the Islamic Jihad… pic.twitter.com/quVmr2zE8B