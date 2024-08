Група затворници взеха за заложници служители в затвор в Волгоградска област в Русия. Най-малко един член на персонала на затвора беше убит, съобщиха държавните медии.

Видео, разпространено в руските социални мрежи, показва най-малко двама нападатели. Единият твърди, че са от „Ислямска държава“ и са поели контрола над затвора в град Суровикино, предава Ройтерс.

Най-малко четирима униформени служители на затвора могат да се видят да лежат или седят в локви кръв във видеото.

„По време на заседание на дисциплинарна комисия осъдени взеха за заложници служители на наказателното звено. В момента се предприемат мерки за освобождаване на заложниците. Има пострадали“, се казва в съобщението на затворническата служба.

According to Russian Telegram channels, the convicts holding prison employees hostage are associated with ISIS. They demand $2 million and a helicopter.



At least one person dead and two held hostage are known. Head of the colony managed to escape and is in intensive care in the… https://t.co/TQv79vpkNg pic.twitter.com/0vuIQipmQY