Британският външен министър Джереми Хънт сътвори гаф по време на първата си официална визита в Китай.

На среща в Пекин той сбърка, обяснявайки, че съпругата му е японка, като тя всъщност е китайка.

„Съпругата ми е японка”, каза Хънт, който веднага се поправи: „Съпругата ми е китайка”, при което залата избухна в смях. „Съжалявам, това е ужасна грешка”, допълни той по време на срещата, на която присъства и китайският външен министър Ван И.

Jeremy Hunt accidentally describes his wife as Japanese, not Chinese. In a meeting with Wang Yi, Chinese State Counsellor. pic.twitter.com/YaKrSzr2jA