Полицейска акция прекъсна полет от Лондон за Аликанте, след като група британци, пътуващи за ергенско парти, предизвикаха хаос на борда и принудиха пилота да отклони самолета към Тулуза. За това съобщиха британски медии.
Според пътничката Таня Никълс, която публикува видео от инцидента в TikTok, още преди излитането мъжете се държали шумно и игнорирали елементарни правила за безопасност – разменяли местата си и дори един от тях опитал да прегръща и целува нейна приятелка.
След излитането започнали да пият безмитен алкохол и да говорят непристойно, въпреки присъствието на малки деца на борда. Двама от тях дори влезли във физическа саморазправа, а други плюели по седалките и опирали крака по облегалките на други пътници, като една жена била ударена по главата.
@tanianichols2 Move over jet 2 holidays Ryanair flight incoming! emergency land to Toulouse instead of Alicante! Definitely an interesting start to the holiday ** EDIT** long story short couple of rowdy guys on a stag do decided to fight each other ignore the cabin crew on multiple occasions to sit down - they should not of been let on the plane in the first place they were openly drinking duty free in the departure lounge and could barely stand up…#Ryanair #emergencylanding#theresalwaysone original sound - Tania Nichols39
Екипажът и пътници неуспешно се опитали да ги усмирят. Капитанът обявил извънредно кацане в Тулуза, където френската полиция се качила на борда.
Видео кадри показват как полицаи изваждат един по един мъжете.
Един от тях оказал съпротива и се стигнало до сблъсък в салона, докато синът му настоявал, че баща му не е започнал конфликта. И двамата били изведени от самолета, последвани от още участници в групата. Пътниците посрещнали акцията с аплодисменти.
Таня Никълс похвали екипажа за „спокойствието и професионализма“ им.
От авиокомпанията потвърдиха, че на 26 септември полетът е бил отклонен заради „малка група нарушители“.
„Имаме нулева толерантност към такова поведение и ще продължим да предприемаме решителни мерки, за да гарантираме спокойно и безопасно пътуване“, заяви говорител на компанията.
Случаят вече е поет от местната полиция.
