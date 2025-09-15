dalivali.bg
„Полетите на къси разстояния ще бъдат ненужни": Високоскоростно метро ще изминава 500 км за 45 минути

„Полетите на къси разстояния ще бъдат ненужни“: Високоскоростно метро ще изминава 500 км за 45 минути
Външното министерство връчи демарш на руския посланик Елеонора Митрофанова заради дроновете над Полша

Външното министерство връчи демарш на руския посланик Елеонора Митрофанова заради дроновете над Полша

Турски шофьор опита да пренесе марихуана за близо 12 млн. лв. през „Капитан Андреево“

Престижният държавен институт по отбрана в Лондон става забранен за израелски студенти

"Където и да се намират": Нетаняху не изключва допълнителни удари срещу "Хамас"

Александър Вучич в Япония: Сърбия е мост между Изтока и Запада

И в Ловеч режим на водата от тази вечер

Американски военни пристигнаха на изненадващо посещение в Беларус, за да наблюдават военните маневри с Русия

Почина отец Иван, създал домовете в Нови хан и село Якимово

Медведев: До война на НАТО с Русия води идеята на Киев за зона без полети над Украйна

Светът

Британец е изгонен от Венеция и глобен с близо 450 евро за плуване в канала

„Не искаме такива неуважителни туристи“, заявиха разгневени местни жители

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:23 ч. 15.09.2025 г.

Британец и приятелката му са били изгонени от историческия център на Венеция, след като са скочили в Канал Гранде, пише Индипендънт.

35-годишният мъж и 25-годишната му румънска партньорка са били глобени с по 450 евро и им е било наредено да напуснат град за 48 часа, според италианските медии.

Над 5 млн. евро приходи събра Венеция от туристическа такса за вход

Гондолиерите забелязали двойката да се къпе и ги докладвали на властите. Според информациите те празнували края на романтична почивка.

Местните разпоредби забраняват подобно поведение.

„Общинската администрация е решена да се бори решително срещу неуважителното и нецивилизовано поведение, защото защитата на Венеция означава защита на достойнството на един град, който е уникален в света“, казаха местните власти.

Последната санкция е част от поредица от мерки срещу недисциплинираните туристи в рамките на по-широка кампания срещу прекомерния туризъм в града. От началото на годината местният съвет е забранил на повече от 1000 души да влизат в центъра на града, който е обявен за обект на световното наследство на ЮНЕСКО.

„Не искаме тези неуважителни туристи“, казаха в социалните медии местни граждани и поискаха двойката да напусне страната.

„Времето на Казанова“: Карнавалът във Венеция събра 20 000 души на пл. „Сан Марко“ (ГАЛЕРИЯ)

Един местен жител заяви, че действието показва „пълна липса на чувствителност и здрав разум“ и „културна празнота“ от страна на туристите.

В последно време в града са регистрирани редица груби нарушения на правилата, включително туристи, които незаконно карат водни ски по известните канали на града и се гмуркат пияни от моста Риалто.

Един мъж беше наречен „идиот“ от кмета на града Луиджи Бругнаро, след като се хвърли във водата от триетажна сграда, облечен само с боксерки.

Снимка: Ройтерс

Наскоро в града се състоя сватбата на милиардера от Amazon Джеф Безос с журналистката Лорен Санчес, което предизвика възмущение сред местните жители и активистите за опазване на околната среда.

Заместник-кметът на Венеция, Симоне Вентурини, заяви, че градът е бил принуден да предприеме драстични мерки, за да се справи с последиците от туризма.

„Венеция е град, който е толкова красив, колкото и крехък“, каза той.

„Никой не разполага с вълшебна пръчка. Нито Венеция, нито другите европейски градове, които се борят с последиците от прекомерния туризъм, разполагат с такава. Всяко място обмисля свой собствен подход“, добави той.

