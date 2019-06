Жена беше обвинена в убийството на нероденото си дете в американския щат Алабама, въпреки че друга жена стреляла пет пъти с огнестрелно оръжие в областта на корема ѝ, съобщава „Гардиън”.

Маршае Джоунс (Marshae Jones) е била бременна в петия месец, когато през декември миналата година жена стреляла по нея в град Плезънт Гроув, близо до Бирмингам. Причината е скандал между двете жени.

Вчера Джоунс бе обвинена в непредумишлено убийство с гаранция от 50 хил. долара. Стрелецът е пуснат на свобода, без съдебни процеси.

Парадоксалното решение на съда предизвика множество негативни реакции, тъй като наскоро Алабама бе един от щатите, в който абортът беше напълно забранен. Групите, които са за това жените да избират дали да направят аборт (pro-choice) посочват, че забранителните закони на щата вече се използват срещу бременни жени.

Заключението на полицията в Плезънт Гроув след разследването е следното: "Единствената жертва в случая е нероденото бебе. Майката е инициирала и продължила сблъсъка, който е довел до смъртта на детето ѝ”.

„Ще изкараме Джоунс от затвора и ще поискаме справедливост!” писаха разгневени активисти в социалната мрежа „Туитър”.

Други групи политизираха проблема, като включиха и расова дискриминация срещу обвиняемата. „Казват, че тя е започнала конфликта. Така изглежда 2019 г. за цветнокожа бременна жена в червен щат”, пише Илис Хоуг.

