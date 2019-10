Британският премиер Борис Джонсън е изпратил на ЕС неподписано писмо с искане за отлагане на брекзит с три месеца, съобщават световните агенции.

Изпратил е и второ, подписано писмо, в което споделя личното си мнение, че отлагане на излизането на Великобритания от Евросъюза би било грешка.

Източник от „Даунинг стрийт” съобщава, че до Брюксел вчера е изпратен и трети документ, подписан от посланика на Великобритания в ЕС.

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск съобщи късно снощи в „Туитър”, че е получил от Лондон искане за отлагане на брекзит, предвиден за 31 октомври.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit