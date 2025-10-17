Бомба е избухнала и е унищожила през нощта колата на Сигфридо Ранучи, известен италиански журналист, съобщи в Х предаването „Report“, което той води по третия канал на обществената телевизия RAI.
Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di… pic.twitter.com/KmDycbpgq1— Report (@reportrai3) October 16, 2025
Не се съобщава за жертви при инцидента, съобщава БГНЕС.
Колата на дъщеря му и фасадата на къщата му също са били повредени от експлозията, която се е случила на около 20 километра южно от Рим.
