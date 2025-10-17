Бомба е избухнала и е унищожила през нощта колата на Сигфридо Ранучи, известен италиански журналист, съобщи в Х предаването „Report“, което той води по третия канал на обществената телевизия RAI.

Не се съобщава за жертви при инцидента, съобщава БГНЕС.

Колата на дъщеря му и фасадата на къщата му също са били повредени от експлозията, която се е случила на около 20 километра южно от Рим.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK