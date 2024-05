На друго изображение се вижда нещо, което изглежда като паднал балон с боклуци, разпръснати около него.

Заместник-министърът на отбраната на Северна Корея направи изявление в неделя, в което се заканва да упражни „мощна сила за самозащита“ и предупреди, че ще бъдат изпратени „купища отпадъци и мръсотия“ в отговор на това, че Сеул е изпратил по въздуха „мръсни предмети“ на Северна Корея.

#BREAKING #URGENT







Pictures from Gyeonggi Province in South Korea, near the North Korean border, show that North Korea attached bags of trash to the balloons.



More than 90 of these balloons filled with trash were sent over the balloons. pic.twitter.com/exNCOOmMlG