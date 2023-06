Президентът на САЩ Джо Байдън говореше на Националната среща на върха за по-безопасни общности в Кънектикът, призовавайки за по-строги закони за контрол върху оръжията, когато изведнъж – от нищото, изглежда объркал аудиторията, завърши речта си с фразата „Бог да пази кралицата“, пише Би Би Си.

Изразът беше част от химна на Великобритания допреди 10 месеца, когато Елизабет Втора почина.

BIDEN: “God save the Queen!"



He’s in Connecticut. And the Queen is dead…



