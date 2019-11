Говорителят на Белия дом Стефани Гришам нарече опасни спекулациите и слуховете, свързани със здравето на президента на САЩ Доналд Тръмп, който вчера премина медицински преглед.

„Изглежда много по-интересно за хората и някои журналисти да спекулират и разпространяват безотговорни и опасни слухове“, заяви Гришам в „Туитър”, подчертавайки, че тя е представила публично „пълен и честен“ доклад за здравето на президента.

Seems to be a lot more fun for people/some reporters to speculate & spread irresponsible/dangerous rumors. He spent time w medical staff & a military family after the checkup...& I believe the pool reported seeing him walk into the WH upon return....but details. https://t.co/mPcoOlogUI