Бели мечки са превзели изоставена съветска полярна изследователска станция на малък остров край бреговете на Североизточна Русия, пише Ройтерс.

По-рано през месеца Вадим Махоров - блогър, пътуващ по света, е използвал дрон, за да заснеме мечките, които се разхождат из разпръснатите сгради на станцията под късното лятно арктическо слънце на остров Колючин в Чукотско море.

Една от мечките дори се е хвърлила към приближаващия се дрон. Другите са заснети игриво да подават глави от сградите.

"Мисля, че те виждат тези постройки като подслон от вятъра, дъжда и други неща. Като цяло изглежда, че мечките се справят добре на това място", каза Махоров.

2 / 10 Бели мечки превзеха изоставена изследователска станция в Арктика (СНИМКИ) Вижте как се разхождат из разпръснатите сгради на станцията Снимка: Reuters Снимка: Reuters Снимка: Reuters Снимка: Reuters Снимка: Reuters Снимка: Reuters Снимка: Reuters

7 снимки Снимка: Reuters

Учените са напуснали изследователската станция, която се намира в изоставено село, скоро след разпадането на Съветския съюз преди повече от три десетилетия.