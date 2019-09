Белгийски изтребител F-16 катастрофира край град Лориан в Западна Франция. Информацията съобщиха от пресцентъра на Военновъздушните сили на Белгия в „Туитър”.

#Breaking news - a Belgian F-16 fighter jet has crashed on a road in western France and one of its pilots is stuck on a high-voltage electricity line after his parachute got caught.https://t.co/xRdoBUBh9y