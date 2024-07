Бившият президент Барак Обама и бившата първа дама Мишел Обама подкрепиха Камала Харис в кандидатурата ѝ за президент. Така вицепрезидентът получи очакваната, но важна подкрепа на двамата най-популярни демократи в страната, съобщават световните медии, цитирани от БГНЕС.

"В началото на седмицата Мишел и аз се обадихме на нашата приятелка Камала Харис. Казахме ѝ, че според нас тя ще бъде фантастичен президент на САЩ и че има пълната ни подкрепа", заяви Обама в X.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA