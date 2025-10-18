Десет души пострадаха, след като тераса на жилищна сграда се срути в Синсинати, съобщават медиите зад Океана. Инцидентът е станал около 22 ч. в петък, близо до Университета.

Студенти празнували края на важен изпит, когато балконът от третия етаж рухва и парчета от фасадата се откъсват.

Един човек е с животозастрашаващи наранявания, а още петима са в тежко състояние. Останалите пострадали са с леки травми.

Екипи на спешна помощ оказали първа помощ на място, след което ранените били откарани в местни болници, съобщава списание People. Според The Enquirer срутването е било предизвикано от прекомерно натоварване върху дървената конструкция – на балкона имало твърде много хора.

На земята били открити празни кутии от алкохол и цигарена кутия, паднали заедно с отломките.

Пострадалите все още не са идентифицирани, но се предполага, че повечето от тях са студенти. Сградата не е собственост на университета, но в нея живеят много учащи.

Пожарната служба на Синсинати е реагирала с над 20 екипа. Представител на ведомството съобщи пред The New York Times, че за пострадалите са осигурени жилищна помощ и психологическа подкрепа от страна на университета.

