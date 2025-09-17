dalivali.bg
Български и румънски изтребители тренираха съвместна охрана на въздушното пространство

В съвместната тренировка се осъществява приемането и предаването на „самолет-нарушител“, пресичащ въздушните граници на двете страни

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:32 ч. 17.09.2025 г.

Български и румънски екипажи на изтребители проведоха успешна тренировка на мисията по охрана на въздушното пространство на двете страни.

Екипажи на МиГ-29 от 3-та авиационна база в Граф Игнатиево и F-16 на румънските Военновъздушни сили изпълниха успешно всички процедури за контрол на въздушното пространство при изпълнение на мисията Air Policing в рамките на летателното учение Blue Bridge – 2025.

В съвместната тренировка се осъществява приемането и предаването на „самолет-нарушител“, пресичащ въздушните граници на двете страни.

Тази роля изпълни военнотранспортен самолет C-27 J Spartan от 16-та авиационна база в София, който предизвиква активиране на изтребителите от командния авиационен център.

Бойните самолети на двете страни бяха приведени в действие със задачи: прехват, визуална идентификация, съпровождане, предаване, приемане и принуждаване на „нарушителя“ да кацне на определено летище.

Учението Blue Bridge е ежегодна тренировка на силите и средствата на военновъздушните сили на България и Румъния за координация и оперативно взаимодействие при провеждане на презгранични операции по контрол над въздухоплаването и охраната на въздушното пространство.

