45-годишната „черна вдовица“, както я наричат в Гърция, беше осъдена отново на доживотен затвор, както реши вчера Смесеният апелативен съд на Източен Крит за бруталното убийство на известния кардиолог Христодулос Каландзакис, станало през октомври 2017 г. в Пилалимата, Сития.

Според информация от cretapost.gr, делото е приключило, като съдебните заседатели са се произнесли за вината на 45-годишната жена като морален подстрекател в убийството на съпруга ѝ, без да са признати смекчаващи вината обстоятелства и тя е осъдена отново на доживотен затвор.

В същото време 43-годишният ѝ бивш любовник също беше признат за виновен в предумишлено убийство и осъден на доживотен затвор. Медията припомня, че делото беше преразгледано, тъй като Върховният съд отмени решението на Апелативния съд.

И двамата първоначално бяха осъдени на доживотен затвор, но след обжалване от Върховния съд, Апелативният съд уважи искането на 45-годишната жена за спиране на изпълнението на присъдата ѝ и по този начин тя беше освободена условно до разглеждане на делото.

Разглеждането на делото на първа инстанция се проведе през февруари 2019 г. в Смесения съд в Ираклион. Съдът тогава единодушно призна и двамата за виновни бяха осъдени на доживотен затвор. Как се случи убийството – в 9 часа сутринта на 7 октомври 2017 г. Христодулос Каландзакис тръгна с колата си от Сития до Макрис Ялос с намерението да отиде в клиниката си.

Тогава 37-годишният мъж (полицай по професия) го чакал и открил огън с ловна пушка по колата. Христодулос Каланцакис слязъл от колата, викайки за помощ, а извършителят го застрелял четири пъти. Единият куршум улучва лекаря в главата, а другите три - в гърба.

В развитието на разследването стана ясно, че вдовицата на убития е уведомила извършителя, когато съпруга й е напуснал къщата и се отправил към клиниката.

