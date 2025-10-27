Мирослав Петков е удостоен с престижната награда „Полицай на годината“ в Атланта за 2025 година.

Това високо отличие е заслужено признание за неговия професионализъм, отдаденост и значителен принос към опазването на обществения ред, пишат от посолството на България в САЩ.

Той и партньорът му са направили рекорд за заловена дрога на улицата.

"През последните няколко години офицер Петков е начело на арести в полицията на Атланта. С всичкия си опит и обучения, които е преминал, той стана полицай, с който шега не бива. В началото на годината той спря автомобил с неговия партньор и това се оказа най-голямата конфискация на наркотици в историята на Атланта", разказва негов колега.

Посолството изразява своята признателност към полицай Петков и му пожелава здраве и много бъдещи успехи във високоотговорната му служба.

