Българин бе нападнат миналата нощ на улица в австрийския град Инсбрук от петима непознати, предаде австрийската агенция АПА.

Непознатите удряли и ритали 24-годишния мъж. Той бил ранен в главата и горната част на тялото.

След оказване на първа помощ се наложило да бъде откаран с линейка в университетската болница в Инсбрук, каза в изявление полицията.

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