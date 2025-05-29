Българин бе нападнат миналата нощ на улица в австрийския град Инсбрук от петима непознати, предаде австрийската агенция АПА.
Непознатите удряли и ритали 24-годишния мъж. Той бил ранен в главата и горната част на тялото.
След оказване на първа помощ се наложило да бъде откаран с линейка в университетската болница в Инсбрук, каза в изявление полицията.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK