Най-малко петима души са загинали, а мнозина са ранени при автобусна катастрофа близо до германския град Лайпциг.

Инцидентът е станал около 9:45 ч. на натоварена магистрала, която свързва Берлин с Мюнхен. Автобусът се е отклонил вдясно, излязъл е от пътя, а след това се е преобърнал.

„Няколко души бяха смъртоносно ранени при тежката катастрофа на магистрала A9. Има много жертви“, съобщи полицията в провинция Саксония в платформата X.

Автобусът е пътувал от Берлин за Цюрих. В него е имало 53 пътници и двама шофьори. Пътят в посока Мюнхен е бил затворен, а на място са пристигнали линейки и хеликоптери, съобщи Ройтерс.

„Точните обстоятелства на инцидента все още не са известни“, казаха от компанията за международни превози Flixbus и добавиха, че работят със службите за спешна помощ, за да разберат какво се е случило.

