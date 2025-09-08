Инцидент с туристически автобус стана в неделя следобед на магистрала Маарсме, близо до град Санта Сусана, северно от Барселона. Превозното средство, в което са пътували над 50 души – предимно чуждестранни туристи, е излязло от пътя и се е преобърнало, след като е паднало от приблизително 30-метрова пропаст.

Автобусът е пътувал от популярния курорт Льорет де Мар към каталунската столица, когато по неизяснени засега причини се е стигнало до тежката катастрофа.

За щастие, при инцидента няма жертви. По информация на местните власти трима души са със сериозни наранявания, а останалите пътници са получили медицинска помощ на място. Всички пострадали са откарани в близки болници, като към момента няма информация за животозастрашаващи състояния.

Според органите на реда, гъстата растителност край пътя е изиграла ключова роля за омекотяване на удара и е предотвратила по-тежки последици. Разследването на причините за инцидента е в ход.

