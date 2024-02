Най-малко четирима души са загинали при въздушна атака срещу руския град Белгород, съобщава Би Би Си.

Твърди се, че още 10 души са пострадали при удара недалеч от украинската граница.

Видеоклипове, разпространявани в социалните мрежи, показват няколко линейки, паркирани пред търговския център, който е с изпочупени прозорци.

Belgorod under heavy shelling



Residents of the city reports several hit shells, cars were damaged, a shopping center was also damaged. According to preliminary data, at least 10 people were injured, there are dead.



The authorities have not officially commented on the… pic.twitter.com/hHUTgHmx8O