Филмът „Анора“ на режисьора Шон Бейкър спечели голямата награда на тазгодишния фестивал в Кан, предадоха световните медии. Златната палма отиде при историята за секс работничка, която се жени за руски олигарх, след като лентата получи страхотни отзиви на фестивала.

Бейкър прие наградата със звездата на филма Мики Мадисън. Призът е голямо признание за режисьора, който преди това е работил по „Проектът Флорида“ с Уилям Дефо.

Това е и петата „Златна палма“, която се печели от независимата компания „Неон“, след като предишни години спечелиха „Паризит“, „Титан“, „Триъгълник на тъгата“ и миналогодишния победител „Анатомията на едно падане“.

Въпреки, че „Анора“ беше най-обсъжданият филм по време на целия фестивал, награждаването му с топ наградата дойде като изненада за някои. Много хора очакваха, че или индийската драма All We Imagine As Light, или иранският филм The Seed of the Sacred Fig ще спечелят статуетката.

Снимка: Reuters

Това не е единствената изненада на награждаващата церемония. Тазгодишният носител на почетна „Златна палма“ е култовият режисьор Джордж Лукас, който получи наградата си от своя много близък приятел – режисьорът Франсис Форд Копола. Така на една сцена застанаха заедно две от най-ключовите фигури за американското кино през последния половин век.

Снимка: Reuters

All We Imagine As Light получи гран при на фестивала – второто най-голямо отличие. Специална награда отиде и при иранския филм. Режисьорът Мохамад Расолуф е снимал филма тайно, като го грозяха осем години затвор. Малко преди фестивала в Кан, Расолуф е избягал от Иран пеша. Режисьорът беше посрещнат с овации на крака от публиката.

Наградата за най-добра актриса беше поделена между Карла София Гасзон, Зои Салдана, Селена Гомец и Адриана Паз.

Статуетката за най-добра мъжка роля отиде при Джеси Племънс за филма на Йоргос Лантимос Kinds of Kindness.