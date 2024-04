Сенатор от щата Минесота е бил арестуван по подозрение, че е извършил кражба с взлом в дом в Детройт Лейкс, съобщи Си Би Ес.

Полицейски служители са били повикани около 4:45 ч. сутринта на адрес, след като собственикът на дома се обадил на 911, за да съобщи за извършваща се кражба с взлом.

При пристигането си полицаите открили жена в жилището, която по-късно полицията идентифицирала като 49-годишната Никол Мичъл. Тя е арестувана, но все още не е получила официални обвинения.

Публични регистри и некролог, публикуван от погребален дом, показват, че бащата на Мичъл, който е издъхнал миналия месец, и приятелката му са живели в същата сграда.

Говорител на сенатската фракция от партията ѝ посочва, че е наясно със ситуацията, но няма да коментира.

Много от колегите на Мичъл признават, че са шокирани от новината.

"Обществеността очаква от законодателите да отговарят на високи стандарти на поведение. С излизането на информацията очакваме последствията да отговарят на действията, както в съда, така и в ролята ѝ на законодател", коментира лидерът на малцинството в Сената Марк Джонсън.

