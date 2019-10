САЩ са осъществили военна операция срещу лидера на "Ислямска държава" Абу Бакр ал Багдади, съобщи Ройтерс, като се позова на анонимен американски представител, кото обаче не разкри подробности за операцията.

Според сп. "Нюзуик", което се позовава на военни източници, Багдади е убит при акцията вчера в Североизточна Сирия, предаде Франс прес. Си Ен Ен съобщи, че ЦРУ е допринесло за локализирането на Багдади, но без да уточни каква е съдбата му.

Говорителят на Белия дом Хоган Гидли заяви, че президентът Доналд Тръмп ще направи "много важно съобщение" в 9 ч. местно време.

Малко преди това Тръмп написа загадъчно в „Туитър”: "Нещо много голямо се случи току-що", което накара 66 милиона да гадаят каква е новината.

Something very big has just happened!