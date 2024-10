Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (NORAD) съобщи за опасна маневра на руски изтребител Су-35 непосредствено до американски самолети.

Напрегнатата среща става в небето над Аляска. Руският изтребител минава непосредствено до F-16, като американския самолет попада във въздушната струя.

Преди това е имало няколко руски нахлувания в зоната за противовъздушна отбрана на Аляска точно извън суверенното въздушно пространство на САЩ.

„На 23 септември самолет на Командването на противовъздушната отбрана на Северна Америка NORAD извърши безопасно и дисциплинирано прехващане на руски военни самолети от ПВО на Аляска. Поведението на един руски Су-35 беше небезопасно, непрофесионално и застрашаваше всичко – не това, което бихте видели в професионални военновъздушни сили“, коментира ген. Грегъри Гийо от NORAD.

