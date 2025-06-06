Американецът Джоузеф Тейтър е изписан от психиатричната клиника и е напуснал Русия

Американският гражданин Джоузеф Тейтър е бил изписан от психиатричната клиника и е напуснал Русия, съобщи ТАСС, като се позова на руските правоохранителни органи, според които местонахождението му в момента не е установено.
Тейтър бе задържан в Москва през август миналата година и по-късно беше изпратен за принудително психиатрично лечение.
Срещу него бяха повдигнати обвинения, че е нападнал полицай след скандал в хотел „Радисън“ в Москва и е малтретирал персонала - нещо, което той отрича.
Разгледай онлайн нашите промоционални брошури
Ако беше осъден, той можеше да получи присъда до пет години затвор, отбелязва Ройтерс.
На американеца беше поставена диагноза психично разстройство и през април той бе изпратен на лечение в психиатричната клиника „Алексеев“, но тъй като „лекарите нямаха основание да го задържат в клиниката, той беше изписан за амбулаторно лечение“.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK