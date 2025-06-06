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Американецът Джоузеф Тейтър е изписан от психиатричната клиника и е напуснал Русия

Срещу него бяха повдигнати обвинения, че е нападнал полицай след скандал в хотел в Москва

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:37 ч. 06.06.2025 г.

Американският гражданин Джоузеф Тейтър е бил изписан от психиатричната клиника и е напуснал Русия, съобщи ТАСС, като се позова на руските правоохранителни органи, според които местонахождението му в момента не е установено.

Тейтър бе задържан в Москва през август миналата година и по-късно беше изпратен за принудително психиатрично лечение.

Срещу него бяха повдигнати обвинения, че е нападнал полицай след скандал в хотел „Радисън“ в Москва и е малтретирал персонала - нещо, което той отрича.

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Ако беше осъден, той можеше да получи присъда до пет години затвор, отбелязва Ройтерс.

Руски съд разреши арестуван в Москва американец да бъде настанен в психиатрия (ВИДЕО)

На американеца беше поставена диагноза психично разстройство и през април той бе изпратен на лечение в психиатричната клиника „Алексеев“, но тъй като „лекарите нямаха основание да го задържат в клиниката, той беше изписан за амбулаторно лечение“.

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