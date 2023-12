Руският опозиционен лидер Алексей Навални е изчезнал от затвора, предава Ройтерс. Според последователите му той е бил изведен от наказателната колония във Владимирска област, източно от Москва. В момента местонахождението на Навални не е известно.

Сътрудниците на Навални очакваха вероятното му прехвърляне в затвор с по-строг режим, след като през август той бе осъден на още 19 години затвор. Адвокатите му нямат връзка с него от вторник насам.

Today, as on Friday, the lawyers tried to get to IK-6 and IK-7 — two colonies in the Vladimir region where Alexey @navalny might be. They have just been informed simultaneously in both colonies that he is not there.



We still don't know where Alexey is.