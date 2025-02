Активирали са се свлачища на остров Санторини след стотиците земетресения в последните 48 часа, предава гръцката телевизия „Антена“.

Властите остават в повишена готовност след интензивната сеизмична активност. Училищата останаха затворени и бяха планирани допълнителни полети, за да помогнат на хората да напуснат гръцкия остров.

От петък бяха регистрирани трусове между вулканичните острови Санторини и Аморгос в Егейско море, което принуди властите да затворят училищата в Санторини и близките острови Иос, Аморгос и Анафи.

Земетресения, някои с магнитуд над 4, бяха регистрирани около Санторини на всеки няколко минути в понеделник. Местните бяха посъветвани да стоят далеч от закрити помещения и малки пристанища.

Екипи за реагиране при бедствия бяха разположени на място като предпазна мярка.

Експерти казаха, че сеизмичната активност на острова, някои от чиито най-населени райони са кацнали на стръмни скали, ще продължи седмици, пише Ройтерс.

NOW - Emergency crews have deployed on Santorini, and evacuation plans are reportedly being prepared as an earthquake swarm hits the Greek island for the fourth day.pic.twitter.com/HHRd1jHD2b