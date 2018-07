Деветима души от едно семейство са сред 17-те загиналите при потъването на туристическо корабче в езеро в американския щат Мисури, съобщиха местните власти.

Загубих всичките си деца, съпруга си, неговите родители и сестра, която беше като моя сестра, загубих племенник, сподели Тия Колеман пред Фокс нюз.

На плавателния съд, наподобяващ амфибия от Втората световна война, е имало 31 пътници, включително деца.

Moments before a Duck Boat sank in Missouri's Table Rock Lake

- 11 dead, several still missing

- We're covering new details on our @WPTV morning show

What we know so far here: https://t.co/s1LjFBDafa #Missouri

@EricaRakow @AshleighWalters #Missouri pic.twitter.com/wUZVHO6YOw